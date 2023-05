Comparte

El defensor de Colo-Colo, Ramiro González, conversó con Deportes en Agricultura y analizó el presente del club. El zaguero afirmó que no están conformes con el sexto lugar en el Campeonato Nacional, pero que son conscientes que tienen mucho que mejorar.

“Sabemos que Colo-Colo tiene que estar en los primeros lugares. Pero hemos ido de menos a más, eso se ha visto reflejado. Hemos mejorado en muchos aspectos, es una realidad. Es cierto que el equipo se ha despotenciado, se han ido jugadores importantes, y hoy nos encontramos en esta situación. No te digo que estoy conforme porque hay mucho que mejorar, pero vamos camino a eso”, dijo el defensor.

Sobre la falta de gol del equipo, González aseguró que no están preocupados, aunque saben que es un aspecto a mejorar. “Lógicamente sabemos que, como en su momento hubo fallas en la parte defensiva, hoy nos está costando un poco en la finalización de las jugadas. La elaboración creo que está, las situaciones se están generando… yo creo que hay que tener calma y que pronto llegarán los goles. Desgraciadamente en situaciones así, o en partidos de esta magnitud, se pagan muy caro”, afirmó.

Respecto a la opción de acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores, el defensa señaló que lo importante “es hacerse fuertes de local. Sabemos que si hacemos las cosas como en el primer tiempo ante Boca tenemos muchas chanches también en Venezuela. El objetivo es intentar salir a ganar en todas las canchas, ojalá que podamos conseguir buenos resultados y podamos avanzar de fase. Sabemos que la derrota del otro día fue dura, pero era algo que podía pasar”.

González también se refirió a los diferentes esquemas que ha utilizado Colo-Colo a lo largo de la temporada e indicó que lo han hecho de buena forma con tres o cuatro hombres la zaga. “Lo veníamos haciendo bien. Lógicamente cuando no te hacen goles siempre la parte defensiva es un éxito y cuando te crean situaciones ya se empieza a hablar que no estamos bien. Hemos demostrado que tuvimos solidez con tres defensores y por momentos el otro día, que jugamos con línea de cuatro como en el partido con la U, también pudimos mantener el arco en cero. Son circunstancias… el otro día quedamos desacoplados en una que otra situación, pero son cosas no muy graves y que con poco trabajo se pueden corregir”, comentó.

Sobre los refuerzos y los pocos minutos que han tenido en los últimos partidos, en tanto, manifestó que “más allá de que sea un juego colectivo, trato de fijarme en mí, preocuparme en lo mío. Como dije al principio, he recibido muchas críticas y siempre traté de mantenerme de la misma manera, de no bajar los brazos, y en este caso es lo mismo. Seguir trabajando, tratar de mejorar para el bienestar del equipo, ese es mi objetivo. La verdad es que no soy quién para calificar si los refuerzos estuvieron bien o mal contratados”.

Por último, abordó el tema de la violencia en los estadios en el fútbol chileno y valoró que no existieron disturbios en el último compromiso de los albos. “Más allá de lo que nos compete a nosotros que es la parte futbolística, ha cambiado la sociedad. Ya no es el mismo Chile que me tocó vivir a mí hace prácticamente cinco años atrás. Las inseguridades… es otro Chile en ese sentido, no solo en la parte futbolística. Lógicamente que se ve reflejado en toda la sociedad”, explicó.

“Lo del otro día fue… no digo que para destacar, porque es como nos deberíamos comportar en cualquier tipo de espectáculo. Las cosas se hicieron bien y espero que sea un punto de inflexión para que el fútbol se pueda vivir como todos queremos, que la gente pueda ir a la cancha, que uno no tenga miedo que la familia pueda sufrir algún tipo de peligro. Ojalá que tomemos consciencia y que lo del otro día sea positivo y de ahora en más las canchas puedan estar siempre llenas y nos puedan acompañar en todos lados”, sentenció.