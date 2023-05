Comparte

El volante de Colo-Colo, Leonardo Gil, se refirió a la lesión que sufrió en el duelo ante Audax Italiano y calculó que estará alrededor de diez días alejado de las canchas.

“Tuve un pequeño tirón. Uno ya tanto tiempo jugando se conoce y sabe lo que le pudo haber pasado… yo calculo que estaré una semana o diez días afuera. Me di cuenta enseguida, pero bueno, sé que no es nada grave”, dijo a ESPN.

“Venía un poco cargado del isquiotibial en la jugada del arquero, que cuando sale me pega un rodillazo. Lamentablemente sentí un tironcito, pero tengo suerte de que siempre me he recuperado rápido, así que calculo que en 10 días lo sacaré”, insistió.

“Todavía no está el informe del médico ni nada, pero como dije, uno se conoce y ya sabe lo que puede ser. No sé si un desgarro, pero una distención seguramente. Ojalá no sea nada grave”, completó Gil.