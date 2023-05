Comparte

Gustavo Huerta, técnico de Cobresal, líder del torneo, conversó con Deportes en Agricultura sobre el buen momento que vive el cuadro minero en el Campeonato Nacional y la ilusión que tiene de mantener este rendimiento hasta el final de la temporada.

“Estoy satisfecho por lo que ha entregado el equipo y por la respuesta que tiene en el día a día. Eso se ha notado en los partidos y nos ha permitido estar en esta posición. Lógicamente que uno se entusiasma y quiere aferrarse a esos primeros lugares el mayor tiempo posible”, afirmó Huerta.

“Falta tanto que uno se ilusiona para este campeonato por lo que ha mostrado el equipo. Por cómo está el torneo sería lindo poder obtener ese logro a estas alturas de mi carrera, más todavía con Cobresal”, aseguró el técnico del líder del fútbol chileno.

Ante la posibilidad de sufrir bajas en el plantel de cara al término de la primera, el ex entrenador de la U señaló que “hasta ahora no hemos tenido ningún asomo de que algún jugador se quiera ir o tenga alguna propuesta”. Además, añadió que “imagino que el club tendrá una opinión respecto al tema, porque no es llegar y que los jugadores salgan porque sí”.

Al ser consultado sobre el arbitraje en el fútbol chileno, Gustavo Huerta indicó que “Son parte de nuestro fútbol y de repente se equivocan a favor de uno y nos quedamos callados. Pero cuando es al revés reclamamos por todos lados y los árbitros no se defienden”.

Para finalizar, el técnico de Cobresal recordó la final que perdió con la U frente a Colo-Colo en el Torneo de Apertura 2006. “Jugamos con uno de los mejores equipos de Colo-Colo que me ha tocado ver y lo hicimos ver mal en las dos finales que jugamos. Claro que fue una frustración grande, pero es parte del juego, parte del fútbol”, enfatizó el DT.