El exdelantero del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil, Ronaldo Nazario, mandó un mensaje de apoyo a su compatriota Vinicius Jr. tras los insultos que recibió en el estadio del Valencia.

“Vini, cuenta conmigo en tu lucha. En nuestra lucha”, fue parte del mensaje que el Fenómeno compartió en sus redes junto a una foto del actual delantero merengue.

Sobre el nuevo episodio de racismo en las canchas españolas, Ronaldo señaló: “¿Hasta cuando? Mientras haya impunidad y connivencia, habrá racismo. Es inaceptable que los árbitros, la Federación y las autoridades también estén sin acción y que la afición aplauda una cantidad tan absurda. Suficiente”.

Mais uma vez um episódio de racismo na @LaLiga. Mais uma vez com o @vinijr. Até quando? Enquanto houver impunidade e conivência, haverá racismo. É inadmissível que árbitros, Federação e autoridades também fiquem sem ação e que torcedores aplaudam tamanho absurdo. Basta. Vini,… pic.twitter.com/s92Xq8K4XV — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) May 21, 2023

Pero Ronaldo no ha sido el único en apoyar a Vinicius en el mundo del fútbol. A los mensajes de Lula Da Silva y Xavi Hernández, se sumó el ex defensor inglés, Rio Ferdinand. «¿Quién protege a Vinijur en España?», «¿Cuántas veces tenemos que ver a este joven sometido a esta mierda?«, apuntó el ex Manchester United.

Desde Francia, el delantero del PSG Kylian Mbappé también mostró su respaldo hacia el brasilero. “No estás solo. Estamos contigo y te apoyamos”, fue el mensaje del ex campeón del mundo con los galos.