Comparte

Los Lakers y Los Nuggets disputarán el cuarto juego por las finales de conferencia oeste de la NBA. El equipo de Los Ángeles está 3-0 abajo en la serie, un marcador que nunca ha sido revertido en la historia. El histórico Shaquille O’Neal disparó sus dardos contra LeBron James por el rendimiento de Los Lakers.

“Si Los Lakers pierden y LeBron James es barrido por tercera vez en su carrera, lo descartaría automáticamente del debate sobre el mejor jugador de todos los tiempos, disparó O’Neal. “Michael Jordan jamás permitió algo así en su carrera. Por eso sigue siendo el mejor”, aseguró el tres veces ganador de la NBA con Los Ángeles Lakers.

Sobre la complicada situación del equipo que hoy intentará acortar la distancia con los Nuggets desde las 20:30 horas, Shaq aseguró que “Soy la superestrella más grande que jamás haya jugado el juego y probablemente me hayan barrido más. Cuando estás abajo cero a tres, tienes que decir eso. No puedes decir: ‘Bueno, lo intentamos y no puedo’. Hay que decir que este equipo podría hacer historia”.