Durante la jornada del pasado domingo, la comunicadora Vanesa Borghi compartió una sensible noticia a través de las redes sociales, revelando que su recién nacida hija, Clara, fruto de su relación con Carlos Garcés, había fallecido.

«Mi corazón se desgarra de dolor y no existen palabras para explicar lo que siento. Me invade la pena, angustia y un sin fin de sentimientos que me agotan, que me dejan sin fuerza», fue parte de lo que expresó la también modelo a través de las redes.

Ahora, quien también se refirió a este sensible fallecimiento, fue el padre de la pequeña, Carlos Garcés.

«Nadie es experto en su dolor»

Su mensaje se dio en uno de los comentarios de una publicación que compartieron los padres, donde el ingeniero escribió, según consigna La Cuarta: «Nadie es experto en su dolor«.

Luego continuó: «Nos diste los seis meses más lindos de nuestras vidas (…) Ya sabremos por qué viniste por tan poco. Pero también sabemos que ya tenemos un angelito que nos cuidará por siempre«.

