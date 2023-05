Comparte

Previo al duelo entre el Real Betis y Getafe, Manuel Pellegrini dijo que no cree que España sea un país racista “por una minoría que grita estupideces”.

“Hay personas encargadas de analizarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice«, indicó el Ingeniero. Además, añadió que «claro que por una minoría que grita estupideces no significa que ese país sea racista”.

El chileno de basta trayectoria en España aseguró que “no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio como Mestalla, una ciudad como Valencia o un país por una minoría gritando estupideces”.

El Real Betis es el cuarto equipo de Manuel Pellegrini en España luego de haber dirigido al Real Madrid, Villarreal y Málaga. El Ingeniero acumula 12 años dirigiendo en La Liga.