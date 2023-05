Comparte

Tras el fin de la primera rueda del Campeonato Nacional comienza la danza de nombres para reforzar a los equipos del fútbol chileno. Uno que sorprendió es el del campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y leyenda del Barcelona, Andrés Iniesta, quien estaría siendo sondeado por Unión Española.

Según la revista El Periodista, los dirigentes hispanos habrían mostrado interés por el talentoso volante de 39 años.

“Tengo muchas ganas de seguir jugando y compitiendo. He seguido trabajando muy duro estos meses y me he sentido muy bien. Pero a veces los caminos se separan y en este caso siento que las prioridades del entrenador son otras”, aseguró Iniesta sobre su presente futbolístico en conferencia de prensa.

En la publicación aseguran que los contactos entre Unión y el actual jugador del Vissel Kobe, de Japón, son prematuros. Sin embargo, existe la posibilidad de que el ex Barcelona se deje seducir con la idea de jugar cuatro meses en Chile.

Pese a la gran carrera de Iniesta, ganó 1 Mundial, 2 Eurocopas, 9 títulos de liga y 4 Champions, entre otros, el español solo ha disputado 85 minutos en la temporada del fútbol japonés (que comenzó en febrero). El Cerebro solo ha dicho presente en cinco partidos de su equipo, 3 en la liga y 2 en la Copa de Japón.

Sobre los pocos minutos que ha tenido en la actual temporada, Iniesta aseguró que “me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada. Quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber”.