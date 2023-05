Comparte

Hace varias semanas que existe un rumor sobre la exchica reality Aylén Milla, donde los cibernautas sostenían que enfrentaba un delicado estado de salud, debido a su poca actividad en las redes sociales, así como por algunas fotografías que compartía.

Frente a la ola de especulaciones que surgió, la trasandina se había pronunciado en las redes, señalando que estaba enfrentando un «momento difícil«. Sin embargo, ahora contó la verdad.

Con un video de más de diez minutos, la modelo confirmó la teoría de algunos: enfrenta un cáncer de mamas, el cual calificó de ‘bastante agresivo’.

«Les quiero contar con mis propias palabras lo que estoy pasando hace muchos meses», inició comentando en el registro.

Luego continuó: «Estoy atravesando por un estado de salud que mi diagnóstico es cáncer de mama bastante agresivo«.

«Quiero abrir mi corazón. Creo que este es el momento por muchos meses, hasta que yo consideraba que estaba bien y ahora es el momento. Me imagino que voy a recibir mucho amor. Es todo lo que quiero recibir«, argumentó luego.

«Terminé mis quimioterapias y este es el momento que yo quería contarlo»

Tras esto, detalló: «Con mucho orgullo, no tengo pelo y no me importa. No tengo cejas o tengo muy poquitas, y tampoco me importa. No tengo pestañas. Me cansé de estar fingiendo, usando una peluca».

En la misma línea, relató que la lleva 16 quimioterapias, y buscaría cambiar los mensajes que transmite.

«Creo que mi propósito de ser pública, hace mucho tiempo que lo quiero utilizar para concientizar más. Me aburre posar para una foto. Me estaba aburriendo un poco la forma de comunicar», reflexionó.

Cerrando el tema, Milla sostuvo encontrarse «muy feliz porque terminé mis quimioterapias y este es el momento en que yo quería contarlo. Empecé esto en enero, son detalles que quería contar».

«Quise hacer este video para transparentar la situación, para ser libre, para estar en paz conmigo misma, con ustedes», finalizó.