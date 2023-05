Comparte

El defensor de Colo-Colo, Emiliano Amor, tuvo palabras para su recuperación y confirmó que será inscrito para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

“Mi regreso lo estamos evaluando con el cuerpo médico y técnico. Eso es seguro, voy a estar inscrito en la segunda rueda, lo del cupo extranjero es tema del club”, dijo el zaguero en diálogo con Dale Albo.

“Antes que pasara todo, ya habíamos hablado que en la segunda rueda estaba inscrito. Así que ahora estoy preparándome para ese momento”, completó.

Por último, Amor señaló que su recuperación ha sido “larga, fue un momento de incertidumbre, un momento feo en que me apoyé mucho en la familia, amigos y el club. En Colo-Colo se portaron muy bien, lo valoro mucho. El viaje a España fue muy importante, donde me dieron todo su apoyo para que yo no me preocupara de nada, estoy muy agradecido”.