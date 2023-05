Comparte

Gissella Gallardo compartió un contundente mensaje en sus redes sociales en contra de la modelo Adriana Barrientos, asegurando que ella habría inventado rumores sobre su vida amorosa.

«Nuevamente vengo a desmentir, esta vez a la srta. Barrientos que ha estado difamándome hace tiempo en el programa donde es panelista», comenzó expresando en sus «historias» de Instagram.

«Esta vez inventó que estoy en una relación con su ex de hace no sé cuántos años: José Miguel Posada, quien es mi amigo desde hace varios años y es dueño del gimnasio al que asisto», agregó.

Asimismo, aseguró que «ella no entiende que con sus mentiras puede causar daño a él, a su pareja de hace 3 años, con la cual trabaja en el mismo gimnasio, a mi familia y a mí».

«Afortunadamente, Sofía y todos los que me conocen saben que esto no tiene nada de cierto», comentó Gallardo.

Para finalizar, confirmó que «ya he tomado acciones legales contra periodistas que mienten e inventan cosas sobre mí, y no dudaré en tomar acciones legales nuevamente contra aquellos que me difamen».

