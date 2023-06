Comparte

Pablo Vico, entrenador de Brown de Adrogué, club del ascenso del fútbol argentino, reveló un incómodo episodio que vivió con Jorge Sampaoli cuando el casildense dirigía a la selección de Argentina.

“Becaccece me invitó a jugar un amistoso contra la selección sub 20 y yo le dije ‘mira, que a lo mejor no estamos al nivel’. Él me respondió ‘no hay problema, me sirve’. Hicimos un popurrí de chicos, nos ganaron 3-0 y estaba el señor (Sampaoli) con un gorrito negro de lana”, comenzó relatando Vico en diálogo con radio Urbana Play FM.

“Yo le hablaba y agradecía a Sebastián por habernos invitado. Él (Sampaoli) no dijo ni siquiera ‘buenos días’, solo ‘esto no es nivel para ti, no te sirve”, reveló.

“Yo lo miré y Beccacece me agarró de la muñeca porque yo estaba a punto de contestarle. Por respeto, como era el técnico de la selección argentina me callé la boca. Después me enteré otras cosas de él. En este ambiente nos conocemos todos”, completó.