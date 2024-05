Comparte

La tenimesista chilena Paulina Vega consolidó en los últimos días su tercera clasificación a unos Juegos Olímpicos y será parte de la delegación chilena en París 2024. En conversación con Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Radio Agricultura, la deportista contó detalles de cómo logró clasificar a sus segundos juegos consecutivos en medio de una recuperación por una fractura en su mano derecha.

“Aún estoy procesando lo que fue hace dos días la clasificación. Estoy muy contenta. La verdad es que luché de principio a fin. Sabía que tenía mi última chance de clasificar a los Juegos y bueno, esta vez se dio en la primera instancia de la llave, así que puedo ahora descansar y tomármelo ya con un poco más de calma”, contó Vega a los micrófonos de Radio Agricultura.

“Había mucha incertidumbre, muchas ganas, pero sabía que había hecho toda la tarea perfecta antes en el entrenamiento, que venía preparada perfectamente. Aquí todos los partidos son muy duros, hay mucha tensión, mucha emoción, así que había que cerrarlo en esta primera instancia”, agregó.

Esta será la tercera participación de Vega en unos Juegos Olímpicos, luego de haber dicho presente en Tokio 2020 y, por primera vez, en Atenas 2004. Vega recordó cómo fueron esos Juegos de hace 20 años y señaló que “cuando me vi en Atenas, era un sueño hecho realidad. Además, tuve la suerte de estar cuando ganaron las medallas olímpicas Nico Massú y Fernando González“.

“Me marcó muchísimo y ahora pues ya lo veo también como disfrutando cada día. O sea, la verdad es que disfruto mucho los entrenamientos, cosa que antes no me pasaba. Antes cuando niña era más ‘ay que ¿por qué hay que entrenar tanto porque?’ y ahora lo único que quiero es entrenar y aprovechar el tiempo que me queda para poder dar lo mejor de mí”. añadió.

Sobre el avance de la participación femenina en el deporte, la tenimesista chilena aseguró que “hemos avanzado muchísimo. Creo que se ha profesionalizado mucho más también la carrera de la mujer, no solo en el deporte, sino que también se está valorando cada vez un poco más. Creo que falta todavía”.

“Me parece muy interesante, por ejemplo, ahora para los Juegos Olímpicos el tema de la equidad esté ahí a flor de piel. O sea, la cantidad de voluntarios, damas y varones van a ser la misma, cosa que a lo mejor antes era poco, daba igual, me parece que han habido cambios y se van a hacer notar poco a poco con el tiempo“, precisó.

Al ser consultada sobre cómo fue su recuperación, Vega sostuvo que “el primer mes era terrible y tenía el Mundial al mes y medio. Fui y me tuvieron que abrir los puntos porque no habían dos puntos que quedaron dentro. Me hicieron una pequeña cirugía y fue. Yo decía ¿ya, esto cuándo va a parar? Pero la verdad es que ahora ya está al 100%”.

Por último, Vega recordó sus sensaciones tras la fractura sufrida a penas un mes y medio antes del Mundial de tenis de mes, en su mano derecha. “Era todo un poco cuesta arriba y no veía la luz, pero no perdí nunca la fe. Creo que ahora, que vaya, yo creo que va a ser bienvenido ahí. Van a ser unos Juegos mucho más especiales que Tokio, porque en Tokio había muchas restricciones con el tema del COVID”, sentenció.