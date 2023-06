Comparte

Unión Española salió al paso de las críticas del canchero Patricio Bustamante, quien criticó a la dirigencia hispana por permitir que el Clásico Universitario se jugara en Santa Laura pese a su sugerencia de no utilizar el césped del recinto de Independencia.

“No sé a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto. Si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana”, dijo Bustamante hace algunos días a Bolavip.

En Unión Española habían preferido no referirse a los dichos del ahora excanchero. Sin embargo, tras el Clásico Universitario, donde la cancha no fue protagonista, el gerente general del club, Cristian Rodríguez, salió a responder a Bustamante.

“Estamos muy contentos por la cancha. La revisamos después del partido y el excelente nivel lo pudimos verificar al pisarla. Encontramos que se comportó de muy buena manera. Santa Laura siempre ha sido un aporte para el fútbol chileno y nuevamente se está cumpliendo”, dijo el directivo.

Sobre la crítica del canchero, Rodríguez afirmó que “nos pareció muy extraño los descargos del señor Bustamante. Primero, todo el mundo entiende que más allá de la decisión que puede tener Unión Española como propietario del estadio, hay bases del torneo que se deben respetar y entre ellos está cuando se calendariza algún partido, en caso de que exista algún riesgo de juego, el árbitro o la ANFP toman la decisión de suspender. No es que nosotros podamos llegar y suspender un partido. Nos extrañó que don Patricio planteara que nosotros tomáramos en cuenta su diagnóstico. Aparte, hace casi un mes no lo vemos acá”.

“Es bueno aclarar que era un asesor, no el canchero de Unión Española. Él vive en El Salvador. Las declaraciones que hizo las realizó a la distancia, sin tener una visión en la misma cancha. Nos parecieron muy negativas, muy alarmistas. Es muy importante establecer que a Unión Española no ha presentado una renuncia. Su condición es de una persona contratada, no es funcionario de Unión. Sí le tenemos mucho respeto, él ha demostrado bastante compromiso en su momento por apoyar la cancha del Santa Laura. Acá hay un grupo de gente que está 24/7 trabajando por la cancha del Santa Laura. Hay cancheros que están de base, hay una empresa que tiene la maquinaria, el personal humano que refuerza esa tarea”, aseguró.

El gerente hispano además dijo estar molesto porque Bustamante se atribuya el trabajo de mantener la cancha de Santa Laura. Sobre todo, porque es Luis Verdejo el encargado de esta labor y quien está a diario en el reducto de Independencia.

“Nos duele que se atribuya todo. Ningunea el trabajo de mucha gente. Siempre lo hemos tratado con el mayor respeto. Él lo sabe. Han sido muy extrañas todas estas declaraciones. Lo he llamado varias veces y no me contesta, porque de verdad estoy súper desconcertado con todo lo que ha dicho. Siento que se cree el Mesías, siento que cree que es la única persona que ha trabajado en la reconstrucción de la cancha. Es injusto con la gente que trabaja semana tras semana para poder levantarla para el fútbol chileno. No me parecen oportunas las declaraciones de Patricio. Ha hablado más de la cuenta por los medios. Creo que se siente cómodo haciéndolo. No podemos quedarnos silentes cuando vemos situaciones que son inexactas”, completó.