En una nueva entrega de En sus marcas, Matías Fuenzalida conversó con una verdadera campeona. Hablamos de la garrochista chilena Javiera Contreras, quien nos contó cómo se preparó para su vuelta a las pistas luego de una delicada lesión en una de sus rodillas.

A comienzos de 2022 Contreras sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco de la rodilla derecha. Mientras intentaba un salto se enganchó con la garrocha y perdió el equilibrio en el aire, por lo que cayó mal y terminó con una lesión que la tuvo fuera de competencia por más de nueve meses, luego de dos cirugías.

“Cuando fue la segunda operación yo ya estaba ocho kilos más flaca, fue en la misma semana en la que yo tenía que haber sido oro en los Juegos Bolivarianos, entonces, una está sola, la gente deja de creer en ti un poco y es súper duro vivir eso”, comentó.

“Tuve que superar un trauma. Me paraba en la corredera y se me venía la imagen de que me iba a pasar de nuevo. Ahí mi entrenador me dice ‘has hecho esto toda tu vida, el problema va a ser tan grande como tu quieras hacerlo’, y ahí me puse a saltar”, contó la atleta.

El salto con garrocha está lejos de ser una disciplina sencilla, y eso Contreras lo tiene muy claro. “Tienes que hacer el movimiento en el tiempo preciso para que la garrocha te tire hacia arriba. Es un latigazo que se siente y después tienes que girar para pasar la barrera”, comentó quien es, además, la segunda mujer chilena en superar la barrera de los 4.00 metros.

Finalmente, Contreras extendió la invitación a todas las personas para que sean parte de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, “Realmente vamos a ver un nivel muy importante”, aseguró.