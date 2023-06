Comparte

El futuro de David de Gea es toda una incógnita. Cuando todo indicaba que el portero español renovaría el contrato que finaliza este viernes 30 de junio con Manchester United, el club echó pie atrás a la oferta que realizó en un principio, lo que ha generado una oleada de críticas contra la institución.

Uno de los que alzó la voz para referirse a esta situación fue Rio Ferdinand, leyenda del United, quien salió en defensa del guardameta. “Nunca ha traído al club ni un gramo de problemas. Nunca ha desacreditado al club. Es un profesional excepcional y una gran persona. Es uno de los chicos”, dijo el otrora defensor.

“David debe estar sentado allí pensando: ‘nunca soñé que dejaría el club de esta manera’. Todo se reduce a la comunicación. Un poco de aprecio, un poco de comprensión. Pensar que probablemente tenemos que hacer esto un poco mejor. Se lo debes a un jugador que ha estado allí tanto tiempo para asegurarte de que deja el club al menos en términos medio decentes”, agregó.

“Si crees que es lo suficientemente bueno o no para el Manchester United es algo que se puede debatir. Lleva 12 años en este club, lo mismo que yo. A veces ha sido el mejor jugador del equipo. Y en algunos de esos años, tuvo momentos en los que no le fue bien. A veces perdió un poco la forma, pero, en general, sirvió al club bastante bien”, insistió.

Por último, Ferdinand reconoció estar “un poco desolado por cómo ha manejado esto el club. Es una cuestión de comunicación. Creo que el Manchester United tiene que aprender de esto. Ya han cometido errores en el pasado con la marcha de grandes jugadores a los que no se les ha tratado bien. Nadie tiene el derecho divino de abandonar un equipo a su manera, pero uno quiere que sus jugadores, sobre todo los que llevan mucho tiempo allí y han servido bien al club, se vayan con un buen sabor de boca. Cada vez veo a más jugadores que se van con un sabor amargo y eso no está bien. No creo que sea justo para el futbolista”.