Este viernes la ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que exista un «blindaje» a las autoridades regionales tras la polémica desatada en torno al caso Democracia viva.

“El Presidente ha sido claro, y aquí no hay ningún giro ni nada, ni tampoco se trata de blindaje, esa no es una palabra que ha utilizado el Presidente, sino que alguien lo puso sobre el debate público, pero no hay un blindaje”, señaló.

La autoridad también se refirió a los dichos de este viernes del Presidente Gabriel Boric, quien respaldó a la delegada del Biobío, Daniel Dresdner, una de las autoridades que se han visto ligadas a estos casos

“¿Qué es lo que se le imputa a Daniela Dresdner? ¿De qué la están acusando? “Con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner tienen responsabilidad política”, declaró el mandatario.

En ese contexto, Vallejo explicó que el Mandatario con esto quiso decir que “no podemos hacer pagar a justos por pecadores”.

De la misma manera la ministra criticó las solicitudes surgidas desde la oposición, en donde piden la renuncia a las autoridades que se han visto cuestionadas.

“Cuando empezamos a creer o señalar que, todos y todas deben renunciar o todo y toda es una institución corrompida, es porque al final diluimos las responsabilidades políticas o penales donde deben estar«, advirtió.

“Insisto, y el Presidente lo ha dicho, cuando todos son culpables, finalmente nadie es responsable”, destacó.

“Tampoco nosotros somos jueces en esta materia, los jueces son los que están en el Poder Judicial. Luego de la investigación de Fiscalía van a tener que determinar las sanciones, por lo tanto, lo que respecta a las responsabilidades políticas, al menos, nosotros y el Presidente de la República ha sido enfático en establecerlas, determinarlas y hacerlas valer”, cerró.