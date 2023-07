Comparte

Este jueves Gary Medel fue presentado como nuevo jugador de Vasco da Gama. En su primera conferencia de prensa, el Pitbull explicó que la principal motivación para llegar al fútbol brasileño es el nivel de su liga.

“En comparación con la liga chilena, la brasileña está en un nivel muy alto. Lo que yo quiero es estar en este torneo que es súper competitivo. Eso me lleva a jugar con grandes futbolistas, con grandes equipos y a estar en la selección que es lo que yo quiero, seguir compitiendo a gran nivel”, dijo Medel a los medios de comunicación.

Sobre su arribo a Vasco, el Pitbull señaló que “es una experiencia nueva, Vasco es un club muy grande. Estoy muy contento por esta nueva experiencia. He estado con hinchas que son pesados, que son intensos, que les gusta ganar y que el jugador se entregue al cien por ciento y yo creo que representaré muy bien lo que quieren”.

“Obviamente dejaré el alma por este equipo; esperamos que los resultados vengan a favor de nosotros y podamos llevar a Vasco donde se merece”, añadió.

Respecto a su nuevo entrenador, Ramón Díaz, indicó que “tuvo el primer día de entrenamiento y se va viendo más o menos lo que él quiere que es la presión alta, que tengamos la posesión de la pelota, que seamos intensos. Con él no he tenido ninguna experiencia, no hemos jugado en contra, no nos hemos enfrentado. Sé más o menos cómo trabaja por lo que me han comentado, pero solamente eso”.

Por último se refirió al puesto que ocupará en su nuevo club. “Estoy a disposición para lo que él requiera, ya sea jugando de central o de volante. La verdad no me veo en dificultades de jugar en cualquier posición, estoy a disposición para lo que el equipo necesite en este momento”, sentenció.