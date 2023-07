Comparte

El pasado 3 de julio Marcelo Brozovic fue oficializado como nuevo jugador de Al Nassr. Sin embargo, en estos momentos el futbolista croata no puede debutar con su nueva camiseta debido a la sanción impuesta por FIFA al club saudí.

Ayer (jueves) la FIFA anunció que Al Nassr no podrá inscribir jugadores durante las próximas tres ventanas de transferencias debido a una deuda con el Leicester. “Las prohibiciones se levantarán cuando los clubes con los que se tiene las deudas confirmen que las mismas han quedado saldadas”, detalló un portavoz del organismo.

Y si bien Brozovic firmó su contrato hace diez días, el volante croata no tiene el ‘transfer’ internacional de la FIFA, el cual ratifica su condición de nuevo jugador de Al Nassr. Al no oficializarse la transferencia entre Inter de Milán y el club árabe antes de la sanción, el futbolista no puede sumar un solo minuto en el equipo que compartirá, entre otros, con Cristiano Ronaldo.

El castigo implica que Al Nassr no pueda utilizar a un jugador por el que pagó cerca de 18 millones de euros. Y de no levantarse la sanción, no podrá sumar minutos hasta enero de 2025.

Sin embargo, hay una forma de revertir esta situación. Si Al Nassr paga sus deudas, la sanción dejará de ser efectiva y podrá obtener el transfer internacional de Brozovic y seguir inscribiendo jugadores en su plantilla.