En la última entrega de En sus marcas, Matías Fuenzalida conversó mano a mano la joven taekwondista de 21 años, Nayerlly Galdames, seleccionada nacional que tiene un 2023 con una alta agenda. La deportista de la Universidad Católica de Valparaíso competirá en el Sudamericano en Paraguay durante julio y en el Mundial de Kazajistán en agosto.

Galdames ve con buenos ojos su participación en los Sudamericanos de Paraguay y asegura que “voy con harta confianza porque me he preparado durante un año y medio. Estoy desde el año pasado, que fui a una Copa del Mundo en Argentina, después de eso, fuimos a Jujuy a un torneo internacional en el que me fue bien. Siento que estoy preparada para torneos más grandes”.

La joven deportista va con altas expectativas a tierras kazajas y se puso como meta estar dentro de las tres mejores de su categoría. “Quiero estar en el podio, sería una bonita experiencia. El solo hecho de ir a competir es una experiencia única, porque me he preparado bastante para estar en el Mundial. Quiero dar lo mejor de mí para dejar a Chile en lo más alto”, expresó.

Al finalizar, aprovechó las pantallas de Agricultura TV para hacer un llamado al mundo privado: “Si alguna empresa o patrocinador está escuchando, ojalá me pueda ayudar para hacer posible mi participación en el Mundial”. sentenció.

