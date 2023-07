Comparte

Uno de los tenistas más excéntricos del circuito sigue dando que hablar. Se trata del australiano Nick Kyrgios (35° del ranking ATP), quien aseguró que, con su estilo de vida, no se ve jugando más allá de los 33 años.

Este 2023 no ha sido el mejor para Kyrgios. Tuvo que ser operado de una de sus rodillas antes del Australia Open y en las últimas semanas ha sufrido fuertes dolores en su muñeca, que no lo han dejado volver a competir.

En conversación con Tennis Majors, el australiano detalló lo que podría ser un retiro temprano de la actividad y aseguró que “la planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años. Pero con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57. 33 es una locura. No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me van a volver a ver”.

Incluso, Kyrgios se aventuró a contar cuál sería uno de sus planes luego de dejar el tenis. “Creo que me gustaría entrenar y ser el entrenador a tiempo completo del Frances Tiafoe. ¡Eso sería una locura!”, sentenció.