Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa sobre la situación de Darío Lezcano y una supuesta pelea entre él y el jugador, la cual desmintió tajantemente. Además, explicó el por qué no lo cita a los partidos.

«Me da risa, porque sobre Colo-Colo hablan el 80 por ciento mentiras. Inventan peleas, a mí me da pena la gente. Me hacen reír, porque dicen que me peleo con Pavez, con Falcón y con Lezcano y nada que ver», comenzó diciendo Quinteros.

Además, agregó que «tengo una relación excelente con todos los jugadores. Desde el 2020 en el vestuario nunca hubo un problema ni lo va a haber». De la misma forma, insistió que «no le mientan más a la gente, me da pena que algunos de ustedes le mientan a la gente».

«Yo no me peleé con Lezcano. ¿Qué problema físico tiene Lezcano? Ninguno. Si él no juega es porque hay otro mejor, pero no inventen cosas», aclaró sobre la ausencia del jugador en las citaciones.

«Sé que es Colo-Colo, que alguno de ustedes quiere inventar algo, pero a mí no me afecta lo que dicen. Me da risa, pero hay gente que lo sufre, que les mienten, y la gente piensa que hay problemas. Inventaron lo de Pavez, de Falcón y Lezcano, no le mientan a la gente, porque no tiene la culpa», insistió el entrenador.

Finalmente, apuntó que «el vestuario está perfecto desde el 2020, nunca hubo un problema en Colo-Colo. No inventen más problemas».