Alexis Sánchez aún no encuentra un club para continuar su carrera y las opciones comienzan a disminuir. Es que durante esta semana se diluyó la opción de que el chileno recale en el Corinthians.

Así lo señaló el presidente del club brasileño, Duilio Monteiro Alves, quien se refirió al tema tras la victoria en Copa Sudamericana ante Newell’s Old Boys.

«Sin ningún tipo de ilusión ni falsas expectativas, el mercado acaba en menos de 24 horas, cualquier jugador extranjero tendría que contar con un documento, una visa de trabajo, y es imposible registrar esto», declaró el mandamás del Timao.

Además, agregó que «solo para no crear falsas expectativas. Y ese nombre (Alexis Sánchez) es de delantero, no cubriría la necesidad que deja Róger Guedes (…) Vanderlei -Luxemburgo, el DT- encontrará la mejor manera».

Finalmente, comentó que «no voy a decir que no llega nadie, hoy surge un negocio y lo hago en 20 horas, pero no estamos mirando, no hay negociación (…) Es prácticamente imposible, tenemos que ser realistas».