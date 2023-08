Comparte

Ha pasado el tiempo, pero siempre es grato recordar momentos del pasado, sobre todo detalles de sucesos que no se conocían ni siquiera en el momento en el que sucedieron. Es lo que pasa con la revelación del expresidente del Napoli, Corrado Ferlaino, el encargado de fichar a Diego Armando Maradona en 1984.

Con motivo del aniversario 97 del Napoli (1 de agosto), el icónico dueño de los napolitanos contó detalles tras el acuerdo con el Barcelona del astro argentino. Recordemos que el cuadro culé buscó deshacerse de sus servicios tras no cumplir con las expectativas que traía desde Boca Jrs.

En ese sentido, Ferlaino cuenta que tras la firma Maradona fue a un bar, donde sostuvo una particular conversación con el barman.

“Cuando compré a Maradona, luego de firmar un contrato muy caro, que era el más elevado del mundo en ese momento, estaba muy cansado porque había venido en un avión privado desde Nápoles a Barcelona sin casi dormir, por lo cual mientras esperaba en el aeropuerto para poder volar nuevamente a Italia, fui al bar y el barman me preguntó: ¿eres italiano?, sí, le dije, soy napolitano, y él me miró sorprendido. Me respondió: ‘napolitano, qué casualidad, acabamos de hacerle una estafa a Napoli”, comenzó contando Ferlaino.

“‘Le vendimos a Maradona, se llevan un paquete’. En ese momento, bebía un whisky y con el comentario del barman me atraganté, tras lo cual le pregunté: ‘¿por qué una estafa?’, y me contestó que Diego estaba gordo, acabado y por eso se lo sacaban de encima”, agrega. Obviamente, el trabajador de ese bar no tenía idea que hablaba con el mismísimo sujeto que cerró el fichaje del argentino. Y mucho menos se esperaba que Maradona hiciera lo que hizo con el Napoli.

Luego de recordar esta particular historia, Ferlaino cuenta que no se arrepiente del fichaje del ‘Peluza’: “Hicimos una gran negociación, nos llevamos al mejor del mundo. Maradona se quería ir, no estaba conforme en Barcelona, entonces ellos querían hacer ver que Diego no servía, que estaba terminado, pese a que aún era muy joven. Era el mejor de todos”.

Y era para no estarlo, si desde su llegada, Maradona logró enaltecer el nombre del cuadro italiano gracias a las dos Serie A (1986/1987 y 1889/1990), una Copa de Italia (1986/1987), una Copa de la UEFA (1988/1989) y una Supercopa de Italia (1990) en las tres temporada que visitó la camiseta.