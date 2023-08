Comparte

Daniel Torres, el paramédico que resultó lesionado tras el violento ataque incendiario que afectó a Traiguén, se refirió al atentado perpetrado por los encapuchados, los que destruyeron el sapu en el que él trabajaba, además de una iglesia y una escuela.

«Abro la puerta y veo que se está incendiando la parte principal, la entrada. Ahí vuelvo hacia adentro y empiezo a mirar por la ventana cuando se ven unos tipos lanzando molotov, que estaban encapuchados, vestidos de oscuro», declaró a 24 Horas.

Torres además agregó que durante el ataque los delincuentes «también me dispararon, dispararon hacia la posta y ahí adentro de la casa habitación. Emocionalmente… de repente me acuerdo y me bloqueo un poco».

«Aquí lo que uno más pierde es la seguridad, con qué enfrento la vida más adelante; de qué me agarro yo hoy día, para decir ya, gracias, voy a caminar tranquilo en mi lugar de trabajo (…) ¿qué esperamos, que fallezca una persona más en el sector?», expresó.