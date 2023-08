Comparte

El entrenador de Universidad Católica, Nicolás Núñez, se apronta para su segundo desafío en la banca cruzada. La UC recibirá este sábado a Audax Italiano, y en la previa el técnico repasó cómo fue su llegada a San Carlos de Apoquindo.

En entrevista con El Mercurio, Núñez comentó que “Cuando me ofrecieron el cargo primero analicé si tenía la energía. El entorno ayuda a decir ‘estaré contenido, rodeado de gente que conozco’. No necesitaba de un proceso de adaptación. Después viene el análisis del plantel que voy a tener y la idea que se pueda desarrollar”.

“El tema de mi experiencia como entrenador nunca fue una limitante. En Magallanes pensaba en que si iba a poder rendir cuando no había dirigido en el profesionalismo. Aprendí que cada uno tiene sus procesos, algunos necesitan más tiempo que otros”, aseguró.

Otro punto que abordó el estratega es la poca deferencia de edad que tiene con algunos miembros del plantel, como el capitán Fernando Zampedri (35) y Nicolás Peranic (38), con quien Núñez (38) incluso fue compañero de camarín hace algunos años. Sobre el manejo de la situación, el técnico señaló: “Trato de usar eso a favor. Hay muchos temas que, por edad, tenemos en común y conversamos. No creo que el respeto vaya en que te traten de usted o que no puedan venir a preguntarme algo. La edad me acerca a ese tipo de jugadores”.

Universidad Católica se medirá ante Audax Italiano desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura y podrás vivir toda la previa de Deportes en Agricultura desde las cinco de la tarde.