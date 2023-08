Comparte

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, comentó las declaraciones de Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, quien señaló que “no se ha robado ni un solo peso”. Respecto a aquello, el secretario de Estado señaló que dichas declaraciones las debe evaluar la justicia.

«Todos los dichos del señor Andrade tendrán que evaluarse en el proceso judicial, confirmarse si son así o no son así, también no me corresponde ser comentarista de los dichos que él diga», señaló en medio de un punto de prensa.

Andrade «es una persona que está hoy día en un proceso, en una investigación tanto de la Contraloría como del Ministerio Público y ahí tendrá la oportunidad de explicar, de fundamentar lo que diga, de los dichos que ha sostenido. El alcance de eso no me corresponde comentarlo«, añadió Montes.

Respecto a un eventual contacto desde la Serviu de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, el titular del Minvu precisó: “yo lo que supe por el propio seremi en el momento que se le pidió la renuncia, es que él dijo que había convocado a todas las instituciones de la región para que participaran”.

Montes también comentó que se contrate a fundaciones sin experiencia previa, señalando que «esto es parte de un defecto que tiene todo este modelo porque no se requiere demostrar la experiencia ni demostrar los conocimientos ni la trayectoria, cosa que estamos ya modificando, ahora, en este preciso momento se está modificando y ese no era el procedimiento que se venía aplicando desde el 2019″.

Ante la solicitud de renuncia de diversos parlamentarios opositores, el titular del Minvu señaló que «podrán decir lo que les parezca, también hay otras opiniones de los parlamentarios, la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados esta semana acordó por unanimidad el apoyo a mi gestión y a lo que estábamos tratando de hacer. Yo respeto a la institución, respeto a los parlamentarios, sin embargo, quien toma las decisiones sobre la continuidad de los ministros es el Presidente de la República«.