Comparte

En conversación con Deportes en Agricultura, Gustavo Quinteros analizó su «deuda» en materia internacional y abordó lo que será una posible renovación con el Cacique para la próxima temporada.

“El tema de la renovación depende de muchas cosas. Nosotros estamos en un club grandísimo donde hay que ganar. Creo que para dar un paso internacionalmente, y siempre lo digo porque es la verdad, uno tiene que conseguir la clasificación, si es como campeón, mejor, y fortalecer ese equipo para dar un paso más en copa internacional. Por supuesto que tengo una deuda como profesional de poder haber hecho algo más en copas internacionales”, apuntó el DT.

“Lamentablemente no pudimos mantener el equipo y reforzarlo – ¿quiere esa revancha? – Me encantaría porque lo he hecho en otros clubes. Entonces, siempre tengo esa ilusión de volver a clasificar a octavos. Me acuerdo haber jugado cuartos de final con Emelec de Ecuador, que es un equipo grande también, y uno siempre como profesional quiere pasar en fase de copa internacionales”, aseguró.

Pelear el Campeonato Nacional

“Ojalá que el proyecto en algún momento sea ese, si no estoy, ojalá que Colo-Colo lo pueda cumplir, y si estoy sería fantástico poder cumplirlo en este club”, señaló Quinteros.

Sobre las dificultades que tuvo Colo-Colo al comienzo de la temporada, Quinteros explicó que “al comienzo de temporada, que es cuando uno quiere empezar con todo, no pudimos encontrar el equipo que tenga el funcionamiento como para competir ni a nivel nacional, ni menos internacional. No estuvimos a ese nivel que hubiésemos querido”.

“Sé que para el torneo local tenemos fortalezas para pelear. Vamos a estar dentro de los primeros, ojalá sea saliendo campeón, pero va a ser difícil. Va a ser duro porque estamos armando un equipo nuevos con jugadores, con jugadores jóvenes, totalmente distinto a la delantera que teníamos el año pasado y totalmente distinto, casi, la defensa. Se mantuvieron solo los volantes y después hay que cambiar y no es tan fácil armar un equipo que llegue y juegue bien”, sentenció.