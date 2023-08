Comparte

La inteligencia artificial llegó para quedarse, y los amantes de las canciones más alegres le pidieron a ChatGPT que les construya un tracklist para subir el ánimo.

Así fue que nosotros en Radio Agricultura le realizamos esta pregunta a la IA para todos los amantes de la música.

¿Cuáles son las canciones más alegres de la historia según ChatGPT?

1. “Happy” – Pharrell Williams

«Happy» es una canción realizada por el cantante estadounidense Pharrell Williams, y fue el primer sencillo de su segundo álbum de estudio Girl, lanzado en marzo de 2014.

2. «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» – Michael Jackson

«Don’t Stop ‘Til You Get Enough» es una canción escrita y compuesta por el rey del pop Michael Jackson y que publicada en el 28 de julio de 1979 en su primer álbum Off The Wall.

3. «Walking on Sunshine» – Katrina and the Waves

«Walking on Sunshine» es una canción compuesta por Kimberley Rew del grupo Katrina and the Waves y editada en el álbum debut de la banda, Walking on Sunshine, en 1983.

4. «I Want to Hold Your Hand» – The Beatles

«I Want to Hold Your Hand» composición de la banda británica, publicada como su quinto sencillo el 29 de noviembre de 1963. Escrita por John Lennon y Paul McCartney y grabada el 17 de octubre de 1963.

5. «Uptown Funk» – Mark Ronson ft. Bruno Mars

«Uptown Funk» es una composición hecha por el productor británico Mark Ronson, con la colaboración del cantante estadounidense Bruno Mars, perteneciente al cuarto álbum de estudio de Ronson, Uptown Special (2015).

Revisa el listado completo acá: