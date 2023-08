Comparte

El volante chileno del América, Diego Valdés, echó por tierra los rumores de su posible partida del fútbol mexicano y aseguró que no tomará ninguno de los ofrecimientos para dejar el conjunto de las Águilas.

“Estoy feliz acá, me quiero quedar acá, lo sabe mi familia. Ellos están tranquilos y si yo estoy feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente del club me lo hacen saber. Me voy a quedar, voy a pelear por el torneo”, señaló a TUDN luego de la derrota del América en la Leagues Cup.

“Llevaba dos semanas sin entrenar, pero traté de aportar en lo que más pude. Físicamente no estoy al cien por ciento, pero los minutos que estuve dentro del campo traté de aportar al equipo, que es lo importante”, añadió el chileno.

Entre los clubes que sonaron como el próximo destino de Valdés estuvo el Monterrey y el CSKA de Moscú. Sin embargo, el seleccionado nacional descartó por completo cambiar de club para la siguiente temporada.