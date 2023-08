Comparte

Maximiliano Falcón, defensa de Colo-Colo, analizó lo que ha sido el alza en el rendimiento del Cacique en las últimas fechas del Campeonato Nacional, que los tienen a solo seis puntos de Cobresal, que tiene un partido más que los albos.

El uruguayo se mostró ilusionado con el juego del equipo y espera meterse directamente en la lucha por el título.

“El objetivo principal de nosotros siempre fue el Campeonato Nacional. Obviamente que uno quiere jugar Copa Libertadores y hacer lo mejor posible en el papel, pero cuando no se da tampoco hay que quedarse en eso”, señaló a ESPN Chile a su salida del entrenamiento.

“Hay que dar vuelta la página, aunque duela como dijimos en ese momento y enfocarse en lo que nos queda, que es Copa Chile y el Campeonato Nacional. La idea es ganar los dos torneos” aseguró.

Falcón se refirió a la competencia interna en Colo-Colo por hacerse de un lugar en el once titular de Gustavo Quinteros. “Están todos bien en el equipo. No hay ningún lesionado y eso es bueno. Todos están empujando para jugar y el que está jugando no se puede regalar porque el de atrás se lo come por así decirlo”, advirtió.

“Hay que ir paso a paso. Ahora tenemos tres puntos que son importantes de visita contra Coquimbo, pero esos partidos siempre son lindos para jugarlos”, dijo sobre el Superclásico que se disputará el próximo 3 de septiembre.

“Esos partidos los disfruto mucho y estamos a la espera. Independiente del momento de la U, a mí en lo personal espero que nos jueguen con todo lo que tengan y que sea un gran partido”, cerró.