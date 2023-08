Comparte

Athletico Paranaense de Arturo Vidal no pudo seguir avanzando en Copa Libertadores. La escuadra del King cayó en penales ante Bolívar de Ronnie Fernández, y con ello, se despidió del certamen continental.

El Rey lamentó la eliminación del torneo que levantó la temporada pasada junto a Flamengo , aunque aseguró que cayeron ante un gran equipo.

“Fue un partido complicado, muy trabado, donde pudimos encontrar los goles en cada tiempo, pero lamentablemente nos faltó uno más para poder pasar directo a cuarto. Ellos hicieron su juego, intentaron que no se jugara tanto y al final fue un partido con muchas interrupciones. Me quedo con que hicimos un gran esfuerzo”, dijo en conversación con AS Chile.

“Fue un partido duro, con muchas faltas e interrupciones. Espero seguir ayudando al equipo y lograr el último objetivo que tenemos”, agregó.

Respecto al arbitraje, Vidal indicó que “el árbitro pecó, quizás de no tener tanta experiencia, pero no hay que lamentarse, son cosas que pueden suceder en el fútbol. El partido se interrumpió muchas veces, ellos hablan mucho, a veces son un poquito pesados y así es difícil jugar. Hicieron su juego, lo que está bien, se entiende. Tienen buenos futbolistas y podrían jugar mejor”.

Sobre su reencuentro con Ronnie Fernández, en tanto, el volante nacional señaló que “con Ronnie tenemos buena amistad. Se ve muy bien. Es el goleador en este equipo y le deseo mucha suerte. Ojalá siga en este nivel y pueda estar en la selección”.

Por último, reveló qué le dijo el exatacante de Universidad de Chile en una de las jugadas que marcaron la primera parte del partido. “Me dijo que no lo había tocado (a Fernandinho en lo que era el 1-1), pero si el árbitro lo va a ver y cobra penal, ¿qué se puede hacer? Si lo está viendo en una tele es más fácil”, cerró.