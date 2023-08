Comparte

La diputada María Luisa Cordero se refirió en Juntos en Agricultura al desafuero que confirmado por la Corte Suprema tras la querella por injurias con publicidad que fue interpuesta por la senadora Fabiola Campillai.

«Yo soy un ser humano sintiente, tengo aunque no lo crean un poquito de ‘flema inglesa’, que significa aguantarse las lágrimas. No he llorado, tengo bastante temple y cuando uno avanza por los charcos tiene que mojarse el trasero, con frecuencia me lo mojo y me lo embarro a veces», señaló.

«Me desaforaron una velocidad increíble, una rapidez impropia de la justicia chilena, me llamó mucho la atención. En un mundo en que está tan de moda la sororidad femenina y la solidaridad con los adultos mayores, soy la diputada mas antigua que hay en el Congreso, la mas vieja, sin embargo, a mi no me tratan así», agregó.

«Este Gobierno no me trata bien, mis compañeros de pasillo tampoco me tratan bien. Uno no puede avanzar por los pasillos con libertad, hay que pedirle permiso parece al PC», criticó.

Al abordar el desafuero en su contra, Cordero señaló que «el reparo que tengo está en no acordarme de que estoy en un país corrupto. A la gente que dice la verdad la odian, a mi me ha pasado eso».

Diputada Cordero responde a Presidente Boric

«Chile se está cayendo a pedazos y Boric se preocupa de referirse a una persona como yo, más encima me trata de mentirosa y se hace gárgaras con el respeto de los adultos mayores. ¿Dónde está mi posición de respeto que me debe el Presidente a mi?, me provoca tal vez que el Presidente quizá no está dando el ancho, no logra orientarse en el rol que le correspondería», criticó la diputada.

«Se apuraron mucho en desaforarme, pero se van a demorar como tres semanas en entregarme el papel que certifica mi desafuero. No vuelto a entrar nunca más al Congreso, me quitan todas las ayudas para trabajar con las comunas que integran mi distrito, solamente me mantienen la mal llamada dieta, porque son $5,8 millones», sostuvo

«Ya contraté un abogado, eso está en marcha, en tres semanas más tiene que recibir el documento final donde se certifica mi desafuero. A propósito del reparo de mi conducta, quería decir que la senadora (Campillai) dijo que ‘ya se cumplió el plazo de las disculpas’, yo no le puedo ofrecer disculpas a una compatriota que dijo ‘quemen y destruyan todo Chile‘», sentenció.