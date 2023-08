Comparte

A todos sorprendió la declaración de Charles Aránguiz en Brasil, donde sostuvo que no se veía en la Selección chilena. Por lo mismo, tuvo que salir a aclarar sus dichos y descartar un retiro de La Roja.

«Hoy estoy en ese camino de sumar y volver a tener mi mejor versión y no sé si eso me va a ayudar para estar en la selección. En esos momentos no sé si estoy apto para ir a la selección, pero eso lo decide el entrenador», indicó a Las Últimas Noticias.

Asimismo, agregó que «hay jugadores que no juegan y que van a la selección y la rompen. A otros les pasa lo contrario. Pero el que decide es el entrenador. Ahora, jamás, me voy a negar a una nómina».

Por otro lado, el Príncipe reconoció que no se comunica con el cuerpo técnico de La Roja desde el partido con Marruecos, en octubre pasado. «Desde ahí que no he conversado con el cuerpo técnico. Después de ese partido sufrí un golpe y regresé a mi club», expresó Aránguiz.

«(Eso) no está mal. Cada técnico tiene su forma de trabajar y relacionarse con los jugadores. Si no me llama, no pasa nada. A mí no me molesta», cerró.