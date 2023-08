Comparte

Colo-Colo cambió sus aspiraciones para esta temporada. Tras no poder mantenerse en Copa Libertadores, ni en la Sudamericana, el Cacique se inclina a ir por el bicampeonato en el Torneo Nacional y por el título de Copa Chile. Por lo mismo, cerrado el libro de pases, no quieren permitir ninguna salida.

Pero esto no significa que las ofertes no lleguen por sus jugadores, ni que estos no quieran partir. Es la situación que ocurre con el meta chileno Fernando De Paul, quien recibió una oferta del club argentino Vélez Sarsfield.

De acuerdo a lo expresado en el medio partidario Vélez y su mundo, el cuadro de Liniers ya había iniciado sondeos por el meta colocolino a inicios de mes, pero fue recién ahora que emitieron una oferta a Colo-Colo.

Se trata de un préstamo por el portero de 32 años, con opción de compra, la cual aún no es contestada por el cuadro chileno, ya que como mencionamos anteriormente no quieren permitir salidas.

Por ahora el monto de la operación se desconoce, no así la intención del jugador, que según cuentan desde argentina quiere partir al otro lado de la cordillera.

Recordemos que De Paul tomó un importante rol en el equipo de Macul luego del acto de indisciplina de Brayan Cortés. Aunque aún no se ha podido afirmar como portero titular, alternando constantemente con el iquiqueño.

Los albos debieran resolver durante los próximos días si ceden o no al arquero nacionalizado chileno. Todo esto, mientras Gustavo Quinteros prepara la vuelta de la final zonal de la Copa Chile ante Universidad Católica.