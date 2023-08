Comparte

Wojciech Szczęsny fue uno de los mejores porteros en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que las ofertas en el actual mercado de fichajes no faltan. De hecho, el meta polaco recientemente recibió una oferta desde el fútbol de Arabia Saudita rechazó.

Y tuvo una particular declaración cuando le preguntaron sobre la posibilidad de seguir a varios colegas a las ligas saudíes. “¿Fichar por Arabia Saudita? No me falta dinero en la vida. Prefiero los retos divertidos y defender la portería de la Juventus es el mejor reto que puede haber. Soy jugador de la ‘Juve’, a no ser que no me quieran”, dijo el portero al canal polaco TVP.

Es que el jugador de la Juventus prefiere darle prioridad a los retos deportivos, más que lo económico. Así lo asegura en el mismo diálogo, donde pone como objetivo el alzarse con el Scudetto, ya que no participarán en Champions League.

“El deseo por ganar el Scudetto es muy grande. Este club está tan acostumbrado a ganar trofeos que siempre quieres otro. Hay frustración por no haber tenido éxito últimamente, pero existe la motivación para volver y luchar por objetivos mayores”, cerró el portero.