Este lunes Bruno Barticciotto fue presentado en su nuevo club: Talleres de Córdoba. El delantero chileno se mostró orgulloso de vestir la camiseta de la T y tuvo su primer entrenamiento al otro lado de la cordillera.

“Estoy a disposición del DT. Soy mediapunta, pero puedo jugar en cualquiera de las posiciones de ataque. Estoy bien físicamente. El presidente me quería desde hace tiempo”, aseguró en su primera conferencia de prensa en Argentina.

“Vengo acá a aportar donde me toque. Tengo que mentalizarme para ir de a poco. A Eduardo Berizzo (técnico de la Roja) le gusta que sus jugadores estén en ligas más competitivas, creo que esto es un paso grande”, añadió.

Su llegada a Talleres no es la primera vez de Barticciotto en Estadio Francisco Cabasés de Córdoba. “Vine acá en la Copa Liberadores con Universidad Católica y la cancha estaba explotada. Creo que no había mejor opción para venir. Todo me motivó a venir, no dude”, recordó el joven delantero.

“No utilizo cupo (de extranjero), tengo nacionalidad. Estoy a disposición del DT, vengo de unos días sin entrenamiento, pero estoy aprovechando estos días para estar 10 puntos”, finalizó.