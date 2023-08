Comparte

Su padre había muerto, pero ella no lo sabía. Su familia viajaba rumbo a Australia para acompañarla en la final de la Copa del Mundo femenino y ahí se enteraron que Tomás Carmona había perecido luego de una larga enfermedad. Pero su hija, la lateral izquierda Olga, solo se enteró tras la final del torneo.

Pasaron muchas cosas antes de conocer la lamentable noticia. Olga fue titular y capitana de la histórica Selección española que se consagró en la Copa del Mundo. Pero no solo eso, sino que ella fue la heroína de su equipo tras marcar el gol del triunfo ante Inglaterra.

Un gol histórico que le dio la primera Copa del Mundo a España femenina. Una explosión de felicidad y algarabía que merecía una celebración a la altura. Sin embargo, tras la premiación, la máxima protagonista se enteró del fallecimiento de su padre.

La decisión había sido de su familia, quienes no querían afectarla emocionalmente en uno de los partidos más importantes de su vida. Pero tarde o temprano iba a llegar ese triste momento en que se enteraría y llegó.

Y como ella contó horas después en sus redes sociales: «Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá».

Y esa estrella fue la que iluminó el camino de campeona de Olga Carmona, la heroína de la Selección femenina de España, que se consagró como monarcas del mundo.