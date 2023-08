Comparte

En una conversación con Javier Parra en el programa Protagonistas de Agricultura TV, el mundialista de Sudáfrica 2010, Waldo Ponce, desclasificó que el actual DT del Flamengo intentó ayudarlo para que regresara a La Roja.

Waldo Ponce, era el central de la «Generación Dorada», pero una grave lesión en su talón de Aquiles en 2011, cambió su destino. En ese momento vivió la soledad del fútbol. «Cuando estaba en mi mejor momento, eran todos amigos, pero cuando me lesioné, mi representante me llamaba una vez al mes», cuenta el ex jugador, quien además destacó la buena voluntad que tuvo Jorge Sampaoli para ayudarlo enviándolo a su kinesiólogo de confianza.

“El profe me llamó un día, me dice: ‘Waldo, yo quiero que tú te recuperes para la selección, y me mandó a trabajar con el kinesiólogo, a mí me caía como patada en la guata pero iba porque Sampaoli quería que me recuperara y si lo hacía, iba a estar de vuelta donde quería”, indicó Ponce.

El formado en la Universidad de Chile también recordó el nulo apoyo que recibió en ese período por parte de la ANFP. “Como mi lesión era complicada, los médicos de la Selección decían: ‘Ese muertito no lo cargo yo’. Además, desde La Roja no pusieron un peso en las cuatro veces que me operé”, señaló el ex central.

A propósito del Combinado Nacional, el primer futbolista chileno en jugar en la Bundesliga rememoró un simpático momento con el Niño Maravilla. “Alexis siempre ha sido el mejor para mí, es muy competitivo. Recuerdo una vez en Bolivia no estaba Matías (Fernández) y había que patear un tiro libre, me tocaba a mí, pero veo que viene Alexis con la pelota bajo el brazo y me dice: ‘Lo voy a patear yo’, ahí se la hice corta, le dije pásame la pelota pendejo, y se la saqué del brazo, después de patear se amurró, así que me acerqué a conversar con él”, contó entre risas el mundialista de Sudáfrica 2010.

Por otra parte, Waldo expresó en Protagonistas que hubo un hecho que pudo cambiar su carrera. “Con diecisiete años estuve a prueba en el Ajax, me fue extraordinario. Mandaron a buscar a mi representante y al final no se dio. Nunca supe por qué, yo creo que pidieron mucha plata”, dijo el ex jugador de Universidad de Chile. Además agregó que “uno de los representantes de ahora fue el que me consiguió la prueba”, confesó Ponce, dejando entrever que el representante habría sido uno de los mencionados en el reportaje de Informe Especial.

