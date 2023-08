Comparte

Un importante mensaje fue el que compartió la animadora Fran García-Huidobro a través de Instagram, luego de que anunciara que no se presentará en el panel de Gran Hermano en estos días.

Así, la denominada «Dama de Hierro«, relató que ha experimentado problemas de salud, por lo que optará por no ejercer su cargo.

Eso sí, aclaró que no se trata de una complicación grave, sino que de una gripe: «Llevo casi tres semanas pateando este resfrío, yendo a trabajar, y hoy mi cuerpo dijo ‘basta‘».

«Mi cabeza está perfecta, o sea, podría ir a trabajar, pero mi cuerpo no puede. Así que tomamos la decisión, yo y la producción de ‘Gran Hermano’, de dejarme en mi casa en cama hasta que me recupere 100% de este resfrío«, añadió pronto.

Por último, en el video que compartió, agradeció a sus colegas por comprender su situación: «Estoy súper agradecida de mis compañeros de trabajo, de entender que de verdad no puedo. Y a mí me encanta mi pega, me da mucha lata no ir hoy, la noche de nominación«.

«Pero mi experiencia yendo a trabajar enferma es la peor, así que no puedo. Voy a ver ‘Gran hermano’ en la medida de lo posible porque con el tapsin se hace más difícil; pero volveré como ‘Terminator’«, finalizó.