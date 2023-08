Comparte

Arturo Vidal volvió a expresar sus deseos de volver a Colo-Colo. El King en su nueva faceta de streamer compartió con el creador de contenidos argentino Davoo Xeneize. En el diálogo el King aseguró que quiere regresar y pelear la Copa Libertadores con los albos.

«Nací blanco y negro. Salir campeón con mi equipo y llegar a primera división es un sueño. Son sentimientos que duran para toda la vida, más que los triunfos en Europa. Salir campeón con Colo-Colo es otra cosa», empezó diciendo el King.

Asimismo, agregó que «espero volver a Colo-Colo, es mi casa y es donde quiero terminar, pero quiero retirarme bien, quiero pelear títulos y la Copa Libertadores. Creo que Colo-Colo tiene equipo y tiene hinchada para luchar contra equipos sudamericanos».

Por otro lado, se volvió a referir al recambio en la Selección chilena, donde apuntó a que «en Chile los periodistas son muy exigentes y a veces se pasan a mala leche. Crucifican a los jugadores muy rápido, pero en los últimos entrenamientos he visto mucho talento con muchas ganas y hay que darle tiempo, porque seguramente aportarán mucho y me reflejó mucho en ellos por esas ganas, se entrenan y saben que cuando van a la selección deben entrenar el doble o si no, no avanzan».