El tenista Alejandro Tabilo (32° del ranking ATP) vive el mejor momento de su carrera. Un triunfo sobre el número uno del mundo, Novak Djokovic, y otra victoria ante el ruso Karen Kachanov (18°) en Roma lo tienen por primera vez en unos cuartos de final de un Masters 1000. Ricardo Tabilo, su padre, conversó con Pedro Carcuro en El Rompecabezas de Radio Agricultura, y repasó los comienzos del deportista y los aspectos que hoy lo tienen en un lugar de avanzada en el escalafón mundial.

“Le ganaba a Djokovic en los videojuegos”

“Él está con hambre del top ten. Cuando jugó con Djokovic todo el mundo pensaba en una paliza, pero con mi señora teníamos la convicción de que iba a ganar. Antes de que jugara, tuvimos una charla, como de incentivo, y con esa convicción, le decimos ‘Alejandro, no tienes nada que perder, nadie te ha regalado nada, si ganas eso va a ser…’ y así fue. nosotros creíamos en él y él también”, sostuvo el padre de la segunda raqueta nacional.

“Después de que terminó el partido me dice ‘sabes papi, si yo hubiera jugado con Nadal, pierdo porque le tengo un respeto y miedo, pero con Djokovic no porque me crié jugando en los videojuegos y yo le ganaba a Djokovic, yo era Nadal‘, él se acordó de eso, de ese proceso de niño, de adolescente”, añadió.

Al recordar los inicios de Tabilo en el deporte blanco, Ricardo detalló que “en esos tiempos, como yo participaba en grupos folclóricos, mis hijos crecieron viendo grupos grandes en mi casa. Tenían arraigado a Chile en el corazón, entonces, siempre cuando había algo, cuando venía la selección ellos participaban en ir a ver los partidos, cualquier cosa que había, venían cantantes o cualquier cosa de Chile, los traíamos a la casa, entonces ellos crecieron con eso de ver el público, el amor chileno acá”.

“Cuando Alejandro tenía 17 años empezó a pedir que quería jugar por Chile pero yo lo quería aguantar un poquito por lo complicado, con un ranking tan bajo y el chaqueteo, era un poco complicado porque en esos tiempos él estaba 800 y algo, entonces, había que hacer un proceso hasta que se hizo chileno y se fue a jugar a Talca. Jugó dos torneos, en los dos llegó a la final y ahí empezó a sumar puntos para surgir en su carrera en la ATP“, detalló.

Sus principios en el tenis chileno

Sobre sus primeros contactos con el tenis chileno, Ricardo Tabilo rememoró un particular encuentro con Hans Gildemeister. “Le hizo una prueba en la cancha. Y ahí Hans dijo ‘tiene condiciones, está un poquito gordito’, pero él jugaba tenis y me dijeron que coma lo que quiera, después vienen las dietas pero tiene que comer lo que guste”, contó a los micrófnos de El Rompecabezas.

“Después vendría todo el proceso físico. Comenzó así. En esa instancia, ir al colegio, entrenar era un poco complicado, y aquí en Canadá, que el verano es tan corto, todo es prácticamente indoor. Entonces, mucho llama la atención eso de comer hamburguesas y todo esa comida chatarra. Pero era parte del proceso. Ya ahora, aprendió”, agregó.

Sobre la preparación de Tabilo, su padre explicó que “Alejandro tiene una alimentación correcta, con nutricionista, psicólogo, ya está tomada en serio la cosa. Eso nos alegra mucho porque cambió mucho sus hábitos de comer, dormir, el agua, el azúcar, todo lo que le puede hacer bien y ayudar a mejorar su condición física. Está en ese proceso y le ha ido super bien”.

“Alejandro prácticamente lo tenía todo y cuando quiso ir a jugar por Chile fue empezar de cero, principalmente en lo económico. Es muy fuerte todo lo de los viajes, el entrenamiento, las cuerdas, los hoteles, todo es super caro y nadie paga nada. Por suerte todo salió bien y él ha respondido al sacrificio que se ha hecho” sostuvo el padre del deportista.

Por último, Ricardo Tabilo se mostró optimista sobre el progreso de su hijo en el circuito ATP porque “él es muy disciplinado y tenemos la confianza de que pueda seguir fructificando porque los mismos jugadores que se está encontrando, son los que enfrentaba cuando jugaban en junior. Entonces, tiene roce. Los fines de semana se juntaba a jugar con Tommy Paul y toda la selección de Estados Unidos y en el circuito se ha encontrado con todos los top ten”.

“Tengo la convicción de que Alejandro va a sacar el partido adelante. Yo creo en eso”, concluyó el padre del tenista chileno sensación del minuto, Alejandro Tabilo.