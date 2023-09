Comparte

La última joya del FC Barcelona, Lamine Yamal, conversó con el sitio web de la RFEF y aseguró que está viviendo un verdadero sueño en el club catalán. Además, el futbolista de 16 años entró en la convocatoria de España para los duelos válidos por la fase previa de la Eurocopa, ante Georgia y Chipre.

“Es increíble poder estar viviendo esto y poder ver todas estas cosas y disfrutarlas al máximo. Estoy tranquilo de momento, un poco acostumbrado por el tiempo que llevo en el primer equipo del Barça y ahora a ver qué tal con la selección”, señaló el español de padres marroquíes.

En los últimos días la prensa española especulaba sobre la decisión que tendría que tomar Yamal sobre si defender los colores del país de su familia, Marruecos, o jugar por la absoluta de España. Sin embargo, el joven jugador blaugrana tenía claro qué camiseta deseaba vestir desde hace harto tiempo. “Desde siempre he jugado con España, desde la sub-15, y lo he tenido claro siempre: quería jugar con España, ganar una Eurocopa, un Mundial y todo lo que se pueda”, aseveró.

“El mejor consejo fue el de mi madre: la llamé y fue la primera en felicitarme. Estaba muy orgullosa y también mi padre. Lo primero que me dijo es que tuviera cuidado porque le daba un poco de miedo, pero luego, a los 30 segundos, se le pasó y estaba muy orgullosa de mí. También lo estaba cuando jugaba en el Juvenil porque decía que jugaba contra gente muy grande, que tuviera cuidado sobre todo con las faltas, pero nada. Es normal porque es mi madre”, contó sobre el momento en que fue citado por el entrenador Luis de la Fuente.

El juvenil culé contó algunos detalles de cómo es su relación con el resto de los jugadores al interior del camarín en Barcelona. “Siempre hablo con Balde y me dice que disfrute, que encare, que no tenga miedo. Gavi igual, me dice que vaya fuerte, que juegue sin miedo y Pedri más de lo mismo, me ayudan mucho”, puntualizó.