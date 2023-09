Comparte

La Dirección del Trabajo (DT) multó a 25 de los 36 equipos del fútbol profesional femenino por infracciones a los códigos de higiene y seguridad, además de aspectos laborales durante el desarrollo de un programa de inspección que se hizo durante agosto.

De los 36 clubes fiscalizados, 14 correspondían a la Primera División, mientras que los 22 restantes compiten en el Ascenso.

Las 25 multas cursadas tienen un monto total de 2.227 Unidades Tributarias Mensuales, 108.03 Ingresos Mínimos Mensuales con fines no Remuneracionales y 49 Unidades de Fomento.

Desde la DT informaron una segunda arista fiscalizada en este programa nacional. Luego de seis meses de conocido el dictamen en que el servicio ratificó que los clubes profesionales deben contratar, al menos, el 50 por ciento de su plantel femenino, detectaron que 25 clubes cumplen con esa normativa, seis no lo hacen y otros cinco aún no se logra determinar si cumplen o no, por lo que la fiscalización sigue en curso.

Los clubes que no han cumplido con la cuota legal son Cobreloa, Audax Italiano, San Marcos de Arica, Club Deportivo Barnechea, Deportes Valdivia y Lautaro de Buin.

Jeannette Jara, la ministra del Trabajo y Previsión Social, valoró el programa de fiscalización: “Quiero valorar las tareas de fiscalización que está cumpliendo la Dirección del Trabajo en el marco de la implementación de la ley que profesionaliza esta actividad, pues jugará un importante papel en la protección del derecho al trabajo decente de las mujeres que se dedican al fútbol”, detalló.