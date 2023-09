Comparte

La ex tenista francesa Angélique Cauchy (36) conmocionó al mundo tras contar al Parlamento Francés como su ex entrenador, Andrew Geddes (55), abusó sexualmente de ella en varias ocasiones cuanto ella tenía entre 12 y 14 años.

Si bien el caso no es nuevo, Gueddes fue condenado a 18 años de cárcel en 2021, pero las declaraciones de la retirada deportista se dieron en el marco de una investigación sobre abusos a menores dentro de la Federación de Tenis de Francia. Ante la Asamblea Nacional, la primera cámara del Parlamento, Cauchy señaló que “Mi entrenador me violó más de 400 veces en dos años”.

«Él era de (academia de tenis) La Baule y durante el juicio conocí cuál era su mecanismo. Nos llevaba allí a sus víctimas para pasar a un nivel superior. Viví las dos peores semanas de mi vida, me violaba tres veces al día. Los 13 pasos que me separaban de su habitación para ir a que me violaran” relató la ex tenista.

“Viví entre los 13 y los 18 años pensando que tenía sida. Pensé muchas veces en suicidarme, me violó tres veces al día. La primera noche me pidió que fuera a su habitación y no lo hice. Y así entró en la mía. Fue peor. Estaba presa, no podía salir cuando quería«, señaló.

Geddes fue denunciado en muchas oportunidades por violación, y Cauchy detalló que los abusos se dieron cuando ella tenía entre 12 y 14 años, con el conocimiento de las autoridades.

«Yo le decía: ‘no deberías, no está bien, no quiero’. Y él me respondía: ‘ya sabes que esto sucede a veces en las relaciones entre entrenador y alumna, pasamos tanto tiempo juntos, es normal’. Pero yo no quería, él tenía la edad de mi madre», añadió.