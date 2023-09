Comparte

A través de un comunicado, Universidad Católica reaccionó al fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP que sancionó al club con un partido a puertas cerradas los incidentes ocurridos en el duelo ante Ñublense. El cuadro universitario, además de lamentar el castigo, afirmó que cumplieron “a cabalidad” con las medidas de seguridad.

“Más allá de que discrepamos profundamente del criterio que mantiene el referido tribunal, y que ha significado que una gran cantidad de partidos del fútbol chileno se jueguen sin público, causando un enorme daño a nuestra actividad, lamentamos especialmente que sea toda la hinchada de Universidad Católica quien deba pagar el actuar irresponsable e inadaptado de un grupo reducido de personas que se hacen llamar hinchas, pero que no nos representan en lo absoluto y a quienes no queremos entre nuestros seguidores”, señaló el club.

Desde Cruzados precisaron que durante en el partido ante los chillanejos comenzaron “con la identificación de la mayoría de los responsables quienes fueron individualizados y recibieron, de acuerdo a sus faltas o delitos, la aplicación del código 102 que les prohíbe el acceso a los estadios”. Además de detallar que fueron 17 las personas identificadas, el club precisó que también presentaron una querella criminal “contra los sujetos responsables de delitos para que reciban la correspondiente sanción penal”.

“Lamentamos que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina no reconozca los esfuerzos que como institución hemos hecho para evitar este tipo de desmanes y sancionar a sus responsables, persistiendo en su premisa de aplicar una sanción general a todos los hinchas, no obstante resultar evidente que la responsabilidad recae en un grupo minoritario de personas que vienen decididos a causar daño y que aun con toda la colaboración policial con que contamos ese día no fue posible evitar”, agregó la UC.

Por último, apuntaron que como institución se encuentran “analizando qué caminos tomar frente al referido fallo, lo que será informado oportunamente”.