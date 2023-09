Comparte

El volante chileno de Athletico Paranaense, Arturo Vidal, tuvo palabras para el atacante de Colo-Colo, Jordhy Thompson, quien ha protagonizado varias polémicas en el último año, incluida una causa judicial por violencia de género.

Vidal aconsejó al jugador albo y le envió un mensaje durante una de sus transmisiones de Twitch. “Que aproveche los momentos que está viviendo ahora en Colo-Colo porque esto pasa rápido”, dijo el King.

“He visto no uno, 10 ni 20 casos, sino miles de casos así que desaparecen de un día para otro”, enfatizó el seleccionado nacional.

“Que se meta en esto no más. Que se concentre, disfrute y viva del deporte. Que se aleje de todo lo demás. Si no se mete en esto y sigue equivocándose, va a desaparecer. Ahí el arrepentimiento es cruel. Yo lo he vivido”, concluyó.