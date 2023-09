Comparte

El exchico reality, Tony Spina, informó de una lamentable pérdida que lo mantuvo alejado de las redes sociales.

Fue en su cuenta de Instagram, que el exparticipante de reconocidos realitys de Chile, comunicó el sensible fallecimiento de su padre.

«En estos días he estado desconectado, la razón ha sido el fallecimiento de mi padre. Para mi no solo era un padre, también era mi mejor amigo», escribió en una publicación junto a fotografías de ambos.

Además, añadió que «sacaba mi mejor versión, nos dabas alegría a todos y cada día nos sacabas una sonrisa. Eras la alegría en persona«.

Finalmente, sintió que «te has ido joven, 62 años, pero no te has ido del todo porque siempre estarás a mi lado y seguirás viviendo conmigo. Te recordaré todos los días de mi vida, descansa en paz papi Antonio».