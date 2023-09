Comparte

Santiago volverá a ser punto de reunión para el debate y las conversaciones futboleras. Esto, porque el próximo 2 y 3 de octubre regresa, en el hotel Best Western Premier Marina Las Condes, el Go Latam Summit, organizado por Cruzados y Agencia VS.

Este 2023 se vivirá la quinta edición de este reconocido seminario de managment deportivo que convoca a diferentes clubes de fútbol y personalidades del mundo para para compartir visiones sobre el desarrollo de la disciplina.

Dentro de los invitados destacan Andrés Vargas, Senior Business Development del Bayern Munich (Alemania); Borja González, Director de Negocio e Innovación del Athletic Club Bilbao (España); Borja Tobar, Head of Global Expansión del Real Betis de Manuel Pellegrini (España); Antonio Losa, Strategy & Market Intelligence Manager, del Atlético de Madrid (España), y Nibaldo Benavente, Commercial Manager de Conmebol.

Tecnología y desarrollo comercial

En el encuentro figura la exposición del director ejecutivo de Juntos 2030, Michael Boys, parte del proyecto que conduce la postulación de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para ser sedes del Mundial de fútbol 2030.

Todos ellos abordarán materias como el desarrollo comercial, nuevas tendencias, educación, innovación, transformación digital, seguridad, operación de estadios, infraestructura y fan engagement.

“La industria del deporte avanza muy rápido en la búsqueda de nuevas tendencias, tecnología y soportes para evolucionar en la modernización de sus estructuras. Con el Go Latam Summit buscamos fomentar ese crecimiento en nuestro país, por eso, en la organización del evento, apuntamos arriba para conformar nuevamente un seminario de altísimo perfil”, aseguró Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados.

El ingreso al Summit ya está disponible en formato abono por los dos días. Para efectuar la compra se debe ingresar a la ticketera patrocinadora del evento: www.passline.cl. Además, toda información sobre los expositores está en www.golatamsummit.com.