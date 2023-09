Comparte

Deportes Copiapó junto a Kinross invitaron a 40 entrenadores de escuelas de fútbol y clubes amateurs de Copiapó y Tierra Amarilla al seminario “Cómo llegar más alto: Preparación mental para el éxito deportivo”.

La actividad contó con la participación de importantes referentes deportivos, como es el caso del exdirector técnico de los Leones de Atacama, Héctor Almandoz y el reconocido psicólogo deportivo, Rodrigo Cauas.

Precisamente Cauas realizó la charla “Entrenamiento mental en el fútbol: el pressing al cerebro”, que se enfocó en compartir distintos conocimientos en torno a la presión que muchas veces viven los deportistas al competir, además de entregar consejos para que los técnicos lo puedan ejecutar en sus clases y potenciar las habilidades de niños y jóvenes.

“Este tipo de eventos ayudan a entregar información que muchas veces no se da de manera tan formal, con cosas como, por ejemplo, cómo funciona nuestra cabeza. La neurociencia nos informa un poco de todas las cosas que utilizamos en el día a día, entonces se transforma en una información práctica para el deporte y para nuestra vida”, aseguró el psicólogo.

El espacio fue muy valorado por los profesores y entrenadores asistentes, quienes agradecieron la realización de este tipo de eventos que no son tan recurrentes y destacaron su contribución para el desarrollo deportivo en la región. “Toda mi vida me he dedicado a ser entrenador. He trabajado con menores y me interesa mucho ser un aporte a la sociedad. Y en ese sentido, estoy muy agradecido de Kinross por esta oportunidad, porque nos ayuda a fortalecer nuestros conocimientos y desarrollar habilidades”, mencionó Jorge Mercado, quien actualmente es pensionado y dirige escuelas de fútbol de niños en Copiapó y Tierra Amarilla.

“Este tipo de actividades son muy importantes para nosotros porque nos permite seguir promoviendo tanto el deporte y la vida sana en nuestra región. Esperamos que todos los profesores que asistieron a esta jornada puedan aprovechar todas estas herramientas y consejos de profesionales para transmitirlo a los niños y jóvenes de sus escuelas, y así seguir forjando mejores deportistas, pero sobre todo, mejores personas”, mencionó el Gerente de Recursos Humanos de Kinross, Christian Staeding.

Para el segundo bloque del seminario, la conversación se centró en el ámbito emotivo, con la presencia del exentrenador de Deportes Copiapó, Héctor Almandoz, quien, junto a su ayudante técnico, Héctor Tapia, recordaron la hazaña conseguida el año 2022 cuando llevaron al club nortino a un ascenso histórico y disputar su primera temporada en la división de honor.

El ex DT copiapino mencionó que “es algo muy lindo, para felicitar. No tengo duda que son experiencias que sirven a los chicos, a los profesores, las escuelas para ir creciendo. Es importante transmitir lo que uno tuvo: la suerte de conseguir el éxito que, es difícil de conseguir, pero llega. Hay que buscarlo. Y sobre todo saber que es un juego, en el que hay que involucrarse 100 % y divertirse, porque los niños se deben divertir y eso es lo más importante”.

Al cierre de la actividad, los profesores y entrenadores de la región, recibieron un reconocimiento por su asistencia a la actividad organizada en conjunto entre Kinross y Deportes Copiapó, una alianza que ha realizado variadas actividades de carácter social en busca de un mayor desarrollo de la cultura y el deporte en la Región de Atacama.